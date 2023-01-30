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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يجدد عقده .. لحية حسام عوار تثير أزمة بنادي ليون

حسام عوار
حسام عوار

كشفت تقارير إعلامية عن اتهامات مفاجئة وجهتها إدارة نادي ليون الفرنسي، للاعب الجزائري حسام عوار فضلا عن حقيقة تجديد عقده مع النادي الفرنسي.   

وذكرت التقارير الاعلامية، أن إدارة نادي ليون الفرنسي اتهمت النجم الجزائري حسام عوار، بالتطرف الديني بسبب إطلاقه لحيته وسفره بانتظام إلى مكة المكرمة لأداء الفرائض الدينية في الفترة الماضية. 

وتابعت التقارير الإعلام : تعتقد بعض الشخصيات في إدارة نادي ليون الفرنسي، أن حسام عوار نجم منتخب الجزائر قد أصبح متطرفًا.

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أزمة لحية حسام عوار

وشارت التقارير الاعلامية إلي أن المخاوف المزعومة لبعض المسؤولين في مادي ليون الفرنسي تغذيها حقيقة أن نجم منتخب الجزائر حسام عوار قد أطلق لحيته وذهب إلى مكة عدة مرات.

وشددت التقارير الإعلامية على أن الاتهامات الأخيرة توضح مدى الأجواء السيئة في نادي ليون الفرنسي خاصة بعد أن اللاعب الجزائري حسام عوار إطلاق لحيته وعدم شعوره بالراحة فى صفوف الفريق الفرنسي. 

وأوضحت التقارير الإعلامية أن حسام عوار رفض في الآونة الأخيرة تجديد تعاقده مع ادارة نادي ليون الفرنسي والتواجد ضمن صفوفه فى قادم الأيام .

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى أن حسام عوار قرر الالتحاق بالمنتخب الجزائري، بعد عدم حصوله على استدعاء من منتخب فرنسا فى كأس العالم 2022 بقطر.  

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آرسنال مهتم بالتعاقد مع حسام عوار 

أكدت تقارير صحفية أن نادي ارسنال الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع حسام عوار لاعب فريق ليون الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ ميرور" البريطانية، أن ارسنال يرغب في تدعيم خط الوسط، بعد رحيل ماتيو جندوزي لمارسيليا الفرنسي، واحتمالية مغادرة السويسري جرانيت تشاكا، والأورجواياني لوكاس توريرا.

وأشارت الصحيفة أن ارسنال عاود اهتمامه بضم عوار، بعد أن كان قريبًا من ضمه الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن ليون كان قد طلب الحصول على مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن عوار الصيف الماضي، لكنه سيقبل بالحصول على مبلغ يتراوح بين 17 لـ 21 مليون جنيه إسترليني فقط لبيعه لـ ارسنال.

جدير بالذكر أن نادي ارسنال بقيادة ميكيل آرتيتا يتصدر ترتيب جدول بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري. 

حسام عوار نادي ليون منتخب الجزائر منتخب فرنسا كأس العالم 2022 بقطر أرسنال

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