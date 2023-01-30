نشرة أخبار العالم.. مقتل 32 شخصا في انفجار مسجد بباكستان.. إعلان حالة الطوارئ بالأردن بسبب منخفض جوي.. ومشروع مصري أمريكي بـ 600 مليون دولار في مجال الاتصالات

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد باكستان إلى 32 شخصًا

أعلن حاكم إقليمي باكستاني، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور، اليوم الاثنين، حيث وصل عدد القتلى إلى 32 شخصًا و150 مصابا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال صديق خان، المسؤول البارز في شرطة بيشاور، إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأوضح مسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن معظم القتلى في تفجير مسجد بيشاور من رجال الأمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن شرطيين لقيا مصرعهما وأصيب أكثر من 70 شخصا، اليوم الاثنين، إثر انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.

وقال سيكاندر خان المسؤول بالشرطة لـ"رويترز" "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن عدة أشخاص تحته".

وأوضح محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور، أنهم استقبلوا 70 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف أن المنطقة طوّقت ولم تسمح الشرطة بدخول سوى سيارات الإسعاف.

ويقع المسجد في منطقة خطوط شرطة بيشاور، حيث وقع الهجوم الإرهابي خلال صلاة ظهر يوم الاثنين.

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب منخفض جوي

أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة طوارئ متوسطة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي القادم.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، أنه من المتوقع رفع درجة حالة الطوارئ اعتبارا من صباح الثلاثاء إلى متوسطة.

ودعا مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمان ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحدة.

وفي سياق آخر وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برنامج دعم سيادة القانون والأمن الغذائي في الأردن.

وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو.

بلينكن : مشروع مصري أمريكي بـ 600 مليون دولار في مجال الاتصالات

قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إن هناك علاقة وطيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تشمل عدة مجالات.

وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الوزير سامح شكري، أن أولوية التعاون بين البلدين التعاون الإقتصادي، قائلا :"احد الأولويات التعاون الاقتصادي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي عن المشاريع المقرر إقامتها في مصر الفترة المقبلة، وأبرزها توصيل كابلات مائية تخدم مجال الاتصالات في مصر، والتي تبلغ قيمتها ٦٠٠ مليون دولار لبناء اتصالات سريعة تحت الماء ".

عقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هجوم أصفهان بإيران، خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مع نظيره الوزير سامح شكري.

وقال وزير الخارجية الامريكي:"ايران تهدد الامن في المنطقة وتدعم الهجوم والعدوان الروسي وتدعم الارهاب ونري ما يحدث في الشوارع بإيران، فهي لا تسمح بالتعبير عن الرأي".

كان قد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “نحاول المضي قدما بشأن اللجنة الاقتصادية المشتركة”.

أطلق عليه النار وتم حرقه.. تفاصيل مروعة لمقتل مصري مقيم في إيطاليا

في جريمة مروعة، لقى مصري مصرعه بعد إطلاق النار عليه في إيطاليا، وحرق جثمانه داخل سيارته في منطقة ريف جامبلو، بعد الإعلان عن اختفائه منذ أسبوعين.

وحسب صحيفة «ilgiorno» الإيطالية، أكد اختبار الحمض النووي أن بقايا الجثمان التي تم العثور عليها في سيارة محترقة تعود إلى مصري يدعى إلى محمد إبراهيم ويبلغ من العمر 44 عامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم وجود دليل رسمي حتى الآن، ولكن يبدو أنه قُتل برصاصة واحدة على الأقل وكان هناك محاولة لمحو كل آثار الجريمة بالنار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجالية الإسلامية في فيجيفانو إبراهيم حسن: "لدينا تأكيد بأن القتيل المتفحم في السيارة هو محمد نفسه، الأخبار صدمتنا".

وأضاف إبراهيم حسن: "كان الرجل الوحيد في العائلة.. سنهتم بإعادة جثته لأسرته.. والدته وشقيقاته في انتظاره في مصر".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلي أن ما حدث لا يزال لغزًا حتى الآن، مؤكدة أن القتيل كان يعيش في إيطاليا لسنوات عديدة ولم يواجه مشكلة قانونية واحدة، لافتة إلى أن الذين عرفوه يصفونه بأنه شخص جيد ونشط للغاية في المجتمع الإسلامي في فيجيفانو، وإنه كانت لديه ابنة.