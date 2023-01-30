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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 62 مخبزا مخالفا للاشتراطات والمواصفات التموينية بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة بمشاركة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية و هاني محمود رئيس الرقابة التموينية بالمديرية و محمود جبر كبير مفتشي المديرية و المفتشون بالمديرية و بالإشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية ، حيث توجهت الحملة للتفتيش على الأنشطة التجارية والمخابز بدائرة مركز ومدينة منيا القمح ، و أسفرت الحملة عن ضبط 19مخبز مخالف لقيام أصحابه بإنتاج خبز ناقص الوزن و16 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و 6 مخالفات للتصرف في جزء من حصة الدقيق.

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كما تم تحرير20 مخالفة تموينية لعدد من المخابز متمثلة في بيع خبز بلدي بأزيد من السعر و عدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين و تجميع بطاقات تموينيه بالمخبز وعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز ، كما تم تحرير مخالفه لأحد المخابز لعدم تمكين الحملة من أداء عملها.

 

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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