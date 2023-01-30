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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : برنامج وقائي ضد الندوات الفطرية بالخضر والفاكهة

صدى البلد

واصلت لجان الادارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور على مشاتل الخضر والفاكهة وأعمال الصوب بمحافظات الجمهورية، حيث تفقدت لجنة من الادارة نواحي مركز السنطة بمحافظة الغربية.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ان ذلك يأتي تنفيذا  لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بالمرور الميدانى والمتابعة المستمرة لكافة الزراعات البستانية من: فاكهة، خضر، صوب انتاج خضر، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، زراعات نخيل، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار عطا الى انه تم من خلال مهندسي الادارة المركزية للبساتين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالغربية، المرور على بعض من زراعات البطاطس للعروة الصيفي، وتم إعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، والتي تمثلت في: التوصية بإجراء عملية العزيق والتى تقتصر على ازالة الحشائش وتسليك الخطوط، فضلا عن المقررات اللازمة من الاسمدة، بناء على عمر النبات.


واضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، الى ان اللجنة وجهت المزارعين،  باستخدام برنامج وقائي ضد الندوات الفطرية وذلك مع تكامل الانبات وبداية تلامس النباتات مع بعضها، وفيما يتعلق بالزراعات التي تروى بنظام الغمر، تم تعريف المزارعين بطرق الرى الحديث والتى تتناسب مع زراعتهم وهى الرى بالتنقيط مع توضيح مزايا الري الحديث.

الزراعة الخضر الفاكهه الصوب الزراعية البطاطس

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