تراجع أسعار النفط الخام مع تزايد المخاوف الاقتصادية من الاضطراب السياسي العالمي

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الاثنين، وسط مخاوف الركود وتزايد التوترات الجيوسياسية، رغم زيادة التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في الصين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتم تداول العقود الآجلة لـخام برنت في 23 أبريل عند 85.01 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتسوية يوم الجمعة الماضي عند 86.40 دولارًا للبرميل.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط NYMEX بقيمة 78.27 دولارًا للبرميل، مقابل تسوية يوم الجمعة الماضي عند 79.68 دولارًا للبرميل.

وسجل النفط الخام أول خسارة أسبوعية له هذا العام، رغم جني المستثمرين للأرباح.

وقال دانييل هاينز، محلل السلع الإستراتيجية في ANZ ، إن العوامل الفنية تلعب دورًا أيضًا ، مع فشل العقود الآجلة لخام برنت في الثبات فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم ، على الرغم من تفاؤل السوق بإعادة انفتاح الصين وزيادة الطلب.

ومن المقرر أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وإن كان ذلك بزيادات أقل من الزيادات الأخيرة.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق بعد أن ضربت سلسلة انفجارات مصنع أسلحة إيراني في مدينة أصفهان بوسط البلاد ، فيما قال مسؤولون إنه هجوم منسق بطائرة مسيرة، وتم توجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في منطقة صناعية بالقرب من مدينة تبريز بشمال غرب البلاد. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سبب الحادث قيد التحقيق.

لا تزال الأسواق أيضًا في حالة تأهب مع تصعيد روسيا للهجمات العسكرية على أوكرانيا بعد أن حصلت جارتها على تعهدات بدبابات أكثر تقدمًا من أوروبا والولايات المتحدة ، على الرغم من عدم وجود جدول زمني حول موعد نشر دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع ودبابات أبرامز الأمريكية.

بخلاف ذلك ، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتز إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ، بينما قالت الولايات المتحدة إنها ستناقش فكرة توريد الطائرات "بحذر شديد" مع كييف.

في غضون ذلك ، حذر مسؤول أوكراني من أن روسيا على الأرجح تستعد لهجوم جديد ، ربما يكون توقيته متزامنًا مع ذكرى 24 فبراير لحرب موسكو العام الماضي.