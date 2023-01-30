بلينكن: الشعب المصري رائع.. وممتن بالترحيب الحار بي في "أم الدنيا"

علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، علي زيارته لـ مصر، مشيدا بتقاليد الشعب المصري وترحيبه الحار بالزائرين لـ”أم الدنيا”.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الشعب المصري رائع من نواح كثيرة، بما في ذلك تقاليده في الضيافة الهائلة.. أنا ممتن للترحيب الحار بي في أم الدنيا وأتطلع إلى زيارتي القادمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الموضوعات التي نوقشت خلال مباحثات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره ، سامح شكري.

وقال برايس في تغريدة علي “تويتر”: “ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري، سامح شكري علاقتنا الثنائية القوية، ودور مصر المهم في دعم السلام في المنطقة، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر والولايات المتحدة ملتزمتان تماما بتطوير العلاقات الثنائية وتعميقها.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، "أن إحدى الأولويات المرهونة في هذه العلاقة هي التعامل الاقتصادي على المدى الطويل لإفادة الشعب المصري والأمريكي، وأيضا الاستثمار في البنية الاقتصادية، حيث قمنا بدعم عقد بقيمة 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات تحت الماء لتوصيل اتصالات سريعة معتمدة، وأيضا نساعد مصر في الاستثمار بمجال الطاقة الهوائية والشمسية، ونحاول أن نمضي قدما في التعاون الاقتصادي المشترك من أجل أن نبني على هذه العلاقات".

واستعرض الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، في إشارة إلى قمة القادة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، ومؤتمر المناخ في مصر وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الحوارات تعكس مدى التزام وتقدير البلدين لهذه الشراكة واهميتها للمنطقة والعالم.