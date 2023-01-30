الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مباحثات بلينكن وشكري

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الإثنين، الموضوعات التي نوقشت خلال مباحثات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره ، سامح شكري.

وقال برايس في تغريدة علي “تويتر”، “ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري، سامح شكري علاقتنا الثنائية القوية، ودور مصر المهم في دعم السلام في المنطقة، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر والولايات المتحدة ملتزمتان تماما بتطوير العلاقات الثنائية وتعميقها.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، "أن إحدى الأولويات المرهونة في هذه العلاقة هي التعامل الاقتصادي على المدى الطويل لإفادة الشعب المصري والأمريكي، وأيضا الاستثمار في البنية الاقتصادية، حيث قمنا بدعم عقد بقيمة 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات تحت الماء لتوصيل اتصالات سريعة معتمدة، وأيضا نساعد مصر في الاستثمار بمجال الطاقة الهوائية والشمسية، ونحاول أن نمضي قدما في التعاون الاقتصادي المشترك من أجل أن نبني على هذه العلاقات".

واستعرض الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، في إشارة إلى قمة القادة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، ومؤتمر المناخ في مصر وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الحوارات تعكس مدى التزام وتقدير بلدينا لهذه الشراكة وأهميتها للمنطقة والعالم.

وتابع: "أننا نتشارك فيما يتعلق بأزمة المناخ، وهي فرصة فريدة من نوعها لخلق الوظائف للناس، حيث قمنا بنقل تقديرنا عن القيادة المصرية من خلال قمة المناخ 27، وكذلك جهودها في مجال التغير المناخي بما في ذلك تخفيف الانبعاثات مع حلول عام 2050، ونحن ندعم هذه الجهود من خلال شراكة خاصة بين الطرفين".

وتطرق إلى أن أزمة المناخ تؤكد أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، قائلا: "ونحن سمعنا من القيادة المصرية أنها أمر وجودى بالنسبة لمصر، ونحن ندعم أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي الحياة المعيشية المصرية، وللسودان وإثيوبيا".