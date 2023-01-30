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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس فتحي تحيي حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي.. 8 فبراير

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

تستعد الفنانة بلقيس فتحي، لإحياء حفل غنائي ساهر في القرية العالمية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 8 فبراير المقبل، ضمن موسم الحفلات هناك. 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر حفل بلقيس فتحي، في دولة الإمارات، ولم تكشف عن موعد طرح التذاكر. 

 

 

أعمال بلقيس فتحي الجديدة

واصلت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي مفاجآتها لجمهورها من خلال إصدارها أحدث أغنياتها مع قيصر الغناء كاظم الساهر في أغنية  "أهل العشق".

الأغنية حققت رواجا علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب بعد طرحها بساعات وذلك بعد أن انتظرها الجمهور لمدة خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم الساهر.

الأغنية من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومن ألحان فايز السعيد.

أول لقاء جمع  بين بلقيس فتحي وكاظم الساهر كان في عام ٢٠١١ في حفل "الموعد الثاني" احتفاءا بالأمير بدر بن عبد المحسن بدار الأوبرا بقطر حيث كانت المرة الأولى التى تصعد بلقيس علي خشبة المسرح وبعد أن سمعها كاظم الساهر أثنى بموهبتها الغنائية  وقال لها سيكون لك شأن كبير في الغناء .
وقالت بلقيس فتحي في تصريحات صحفية أن اليوم عندما ترى نفسها تقف بجوار قيمة غنائية كبيرة مثل كاظم الساهر فهو شرف كبير لها وأنها سعيدة بهذه التجربة التي انتظرتها منذ خمس سنوات وردود الأفعال التى حققتها في الوطن العربي بعد نزولها أسعدها للغاية. 

 

أحدث أعمال بلقيس 

يذكر أن بلقيس فتحي طرحت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ثانى أغنياتها باللهجة المصرية "ونتدلع" التي تعاونت من خلالها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل وذلك بعد أن قدمت في الصيف الماضي أغنية دبلوماسي وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور المصري. 

 

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