ضربة قوية .. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، قصف الجيش الأوكراني للمنطقة.

وقال جلادكوف عبر "تلجرام": "في الوقت الحالي، تتعرض قرية بيزليودوفكا في منطقة شيبكينسكي الحضرية للقصف. ووفقا للبيانات الأولية، هناك ضحيتان، رجلان مصابان بشظايا وصدمات قذائف".

أوضح حاكم منطقة بيلجورود الروسية، أن الخدمات الطبية والتشغيلية انتقلت إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، إنه في مقابل الأسلحة الغربية، يمكن أن يجبر الغرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

وقال ماكفول لمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: "مقابل الحصول على هذه الأسلحة .. يمكن أن يوقع زيلينسكي اتفاقية ملزمة قانونًا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف في روسيا".

وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا مركبات قتال مشاة وأنظمة دفاع جوي و أنظمة صواريخ “هيمارس” وذخيرة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.