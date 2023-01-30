مفاجأة .. إيران تشتبه بتورّط أوكرانيا في الهجوم على أصفهان

قال موقع “أمواج ميديا”، في تقرير له، إن إيران تشتبه بتورط أوكرانيا في الهجوم على مستودع الذخيرة في أصفهان.

وقال موقع “أمواج ميديا”، نقلا عن مصدر رفيع في طهران طلب عدم الكشف عن هويته، إن "أوكرانيا من بين الجناة المحتملين”.

وفي وقت سابق، ذكرت تسنيم أن القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، يفجيني كرافشينكو قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإيرانية، فيما يتعلق بتصريح مستشار رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولياك، حول تورط كييف غير المباشر في هجوم الطائرات بدون طيار الأخير على الدفاع الإيراني.

وأوضح بودولياك على “تويتر” أن هجوم الطائرات بدون طيار على منشأة وزارة الدفاع في أصفهان والانفجار في المصنع في أزارشهر يمكن أن يكونا مرتبطين بالأحداث في أوكرانيا ومزاعم بمساعدة روسية من إيران، وكتب أن "أوكرانيا حذرتك".