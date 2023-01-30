معرض الكتاب.. جناح الشئون الإسلامية يعلن تخفيضات 50% على إصدارات الأوقاف

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالا كبيرًا من أئمة أوقاف القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وكان برفقة الأئمة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية.

جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأشاد الأئمة بما يقدمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذا العام من تخفيضات هائلة على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خاصة الموسوعات العلمية المتخصصة، وقد شهد المعرض إقبالا متزايد لليوم الخامس على التوالي من جميع المراحل العمرية لزوار معرض الكتاب .

ويقدم المعرض غدًا ولمدة ثلاثة أيام فرصة هائلة بمعرض الكتاب "موسوعة الفقه الإسلامي كاملة" ( ٤٨) جزءا بــ 1200 جنيه بدلا من (2400).

كما يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة مفاجآت لزواره بالمعرض، وذلك على النحو التالي:

- خصم 20% على جميع كتب "المنتخب" سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية.

- خصم 20% على جميع الموسوعات العلمية المتخصصة.

- خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية.

- خصم 25% على باقي مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما يقدم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "شنطة الفكر الوسطي" 10 كتب من أحدث إصدارات الأوقاف فقط بـ 100 جنيه بدلا من 200 جنيه خدمة لطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وكذلك يقدم معرض المجلس 6 مجلات من مجلة منبر الإسلام بـ 10 جنيهات فقط، و6 مجلات من مجلة الفردوس بـ 10 جنيهات فقط.

زورونا بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رقم (B46 ) بصالة (4) في الفترة من26 يناير حتى 6 فبراير 2023م، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.