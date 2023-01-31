حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة بالدرب الأحمر

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شقة تاجر بالدرب الأحمر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شقة تاجر بالدرب الأحمر حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من صاحب محل مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية" .

تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك" وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .

وأقر أحدهما بتسليمه لباقى المبلغ المالى لـزوج والدته مقيم بالسيدة زينب تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.