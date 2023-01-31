ميدو يفتح النار على وكلاء اللاعبين: عصابات ومسؤولي الأندية السبب

أكد أحمد حسام ميدو، أن وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات التي تدير كرة القدم المصرية.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات تدير كرة القدم في مصر، وتمنح الأندية المصرية لاعيبة كسر"
وأضاف: "أكثر ناس بتستفاد من فترة الانتقالات هما وكلاء اللاعبين، والأندية لا تستفاد".
وواصل: "دلوقتي من الطبيعي إن لاعيبة كسر تتعرض على أندية كبيرة في الدوري المصري، أنا من امبارح عندي حالة إحباط كبيرة جدا مما يحدث في فترة الانتقالات".
واختتم حديثه قائلا: "في أندية بتصرف ملايين على لاعيبة كسر وبعد 6 شهور بتبيعهم وتجيب لاعيبة كسر غيرهم وفي نفس الوقت مفيش اهتمام بقطاع الناشئين في الأندية دي، و30% أو 35% من دخل الأندية رايح في جيب وكلاء اللاعبين، ورايح من شركائهم في المسؤولين من الأندية".