عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على وكلاء اللاعبين: عصابات ومسؤولي الأندية السبب

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، أن وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات التي تدير كرة القدم المصرية.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات تدير كرة القدم في مصر، وتمنح الأندية المصرية لاعيبة كسر" 
 

وأضاف: "أكثر ناس بتستفاد من فترة الانتقالات هما وكلاء اللاعبين، والأندية لا تستفاد".

 
وواصل: "دلوقتي من الطبيعي إن لاعيبة كسر تتعرض على أندية كبيرة في الدوري المصري، أنا من امبارح عندي حالة إحباط كبيرة جدا مما يحدث في فترة الانتقالات".

 
واختتم حديثه قائلا: "في أندية بتصرف ملايين على لاعيبة كسر وبعد 6 شهور بتبيعهم وتجيب لاعيبة كسر غيرهم وفي نفس الوقت مفيش اهتمام بقطاع الناشئين في الأندية دي، و30% أو 35% من دخل الأندية رايح في جيب وكلاء اللاعبين، ورايح من شركائهم في المسؤولين من الأندية".
 

ميدو أحمد حسام “ميدو كرة القدم المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

ترشيحاتنا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. امراة تحاكم زوجها وأبويها في هذه الدولة

وداعا للمضغوطة.. واتساب يتيح قريبا إرسال الصور بالجودة الأصلية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 31-1-2023

بعد صفقة رونالدو للنصر.. رئيس اتحاد جدة: لن نضم أقل من محمد صلاح

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

كهربا يشارك صورا من أجواء تدريبات الأهلي بالمغرب استعدادا للمونديال| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 متظاهرا يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا.. فيديو

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

خناقة على تويتر بسبب دخان أصالة.. المطربة تتعرض لانتقادات بعد ظهورها بالفيب

طريقة عمل مخلل الطماطم | بأسهل الخطوات

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ