ميدو يفتح النار على وكلاء اللاعبين: عصابات ومسؤولي الأندية السبب

أكد أحمد حسام ميدو، أن وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات التي تدير كرة القدم المصرية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وكلاء اللاعبين مجموعة من العصابات تدير كرة القدم في مصر، وتمنح الأندية المصرية لاعيبة كسر"



وأضاف: "أكثر ناس بتستفاد من فترة الانتقالات هما وكلاء اللاعبين، والأندية لا تستفاد".



وواصل: "دلوقتي من الطبيعي إن لاعيبة كسر تتعرض على أندية كبيرة في الدوري المصري، أنا من امبارح عندي حالة إحباط كبيرة جدا مما يحدث في فترة الانتقالات".



واختتم حديثه قائلا: "في أندية بتصرف ملايين على لاعيبة كسر وبعد 6 شهور بتبيعهم وتجيب لاعيبة كسر غيرهم وفي نفس الوقت مفيش اهتمام بقطاع الناشئين في الأندية دي، و30% أو 35% من دخل الأندية رايح في جيب وكلاء اللاعبين، ورايح من شركائهم في المسؤولين من الأندية".

