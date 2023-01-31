مع بداية إجازة منتصف العام.. جامعة القاهرة تعلن عن دورات تدريبية

أعلنت وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب و الخريجين خلال فترة إجازة نصف العام تحت عنوان: "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة".

وأوضحت كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أن مدة الدورة تستمر لثلاثة، وانه المحاضرة تكون 6 ساعات حيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثلاثة مساءً.

ويكون التدريب بواسطة نخبة متميزة من الخبراء بالمركز المصري للنانوتكنولوجي التابع للكلية و التدريب يشمل الاجزاء النظرية والتجارب العملية، سيتم منح الحضور شهادة معتمدة.

بنهاية الورشة يكون المتدرب قادراً علي:

− تحديد مدي الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملي فى مجال الترميم والصيانة.

− تحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الاجهزة العلمية.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في إطار مشروع اعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في اللغات والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.