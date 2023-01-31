الحقيقة.. عضو لجنة حسين لبيب يكشف أسباب عدم توثيق عقد إمام عاشور

كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك، أسباب عدم توثيق عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قال حسين السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عملنا عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة في يوم واحد، يوم 17 نوفمبر، وبعدها ب 3 أيام كنا هنوثق، لكن يوم 22 مشينا، هل التواريخ دي بتقول إن كان في وقت نوثق العقد؟".

وأضاف: "ليه بقى الاستاذ امير مرتضى المشرف العام ليه قال لحقت عقد امام عاشور قبل ما يتوثق وايه هي المشاكل اللي كانت في عقد امام عاشور ما يخرج يقولنا ايه المشاكل الراجل كان بياخد 3 قروش خليتهمله 7 قروش وليه وثقت عقد عبد الله جمعة وليه موثقتش عقد امام عاشور اطلع قول المشاكل اللي في العقد وتلبسنا احنا الليلة، ومكانش في شروط جزائية".



واختتم حديثه قائلا: "قعدنا 6 شهور مضينا 7 لاعيبه انت مش عارف تمضي لاعيب واحد عندك؟ طب أنا مالي؟".