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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برفقة الأوركسترا الإيطالي.. عازفة الكمان مريم أبو زهرة تحيي أول حفل في مصر

الكمان
الكمان

كشف أحمد أبو زهرة، كواليس إحياء ابنته عازفة الكمان مريم أبو زهرة  أول حفل في مصر برفقة أوركسترا الشباب الإيطالي.

 

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وقال أحمد أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ابنتي حققت نجاحات على مدار السنوات الماضية في أوروبا وفي عام 2021 حصلت على جائزة في موسكو ".

 

وأضاف أحمد أبو زهرة :" ابنتي حصلت على جائزة أخرى في عام 2022 في فيينا وبدأ الجميع في أوروبا يتعرفون عليها ".

 

 وأكمل أحمد حمد أبو زهرة :" أوركسترا الشباب الإيطالي يشجع الشباب وكان لديهم رغبة في الخلط بين العازفين المصريين والإيطاليين ووقع الاختيار على ابنتي مريم ".

 

ولفت أحمد أبو زهرة:"  والدي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حالته مستقرة وسوف يحضر حفل لابنتي مريم أبو زهرة مع أوركسترا الشباب الإيطالي ".

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