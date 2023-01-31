ضبط هاربين من 35 حكما في حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط هاربين من 35 حكماً قضائياً متنوعاً، خلال حملة أمنية مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وضبطت الحملة «ر.م.ع» 50 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز شرطة فوة، والمطلوب في 20 حكماً؛ 15 حكماً جزئياً و5 أحكام مستأنفة، و «ع. إ.غ»، 23 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم دسوق، والمطلوب في 15 حكماً؛ 9 أحكام جزئية و 6 مستأنفة.

كما نجحت الحملة في تنفيذ 5 أحكام جنايات، من بينهم ضبط متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية سرقة بالإكراه بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.