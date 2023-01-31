فيديو صادم .. صخرة كبيرة تحطم منزل عائلة في هاواي | شاهد

يُظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي صخرة كبيرة تحطم منزل عائلة في هاواي. والحادث الذي وقع يوم السبت هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور في بالولو.



ومرت كارولين ساساكي ، من سكان بالولو ، بتجربة قريبة من الموت خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما اصطدمت صخرة ضخمة بمنزلها. يلقي ساساكي وغيره من المقيمين على المدى الطويل باللوم على مشروع تطوير حديث بدأ على جبل خلف منزل ساساكي.



ويمكن رؤية الصخرة ، التي يبلغ ارتفاعها خمسة أقدام في خمسة أقدام وفقًا لإدارة الإطفاء ، في مقطع الفيديو وهي تحطم جدارًا من الطوب إلى المنزل ثم تصطدم بجدار ثانٍ قبل أن تستريح في غرفة نوم. تعرضت سيارة لأضرار بينما كان ما لا يقل عن أربعة أشخاص في المنزل وقت وقوع الحادث - لحسن الحظ ، لم يصب أحد بأذى.

أوضح سكان بالولو منذ فترة طويلة أن الصخور لم تكن تتدحرج أسفل الجبل قبل تنفيذ أعمال البناء الأخيرة في المنطقة.

”كنا نعيش في نفس هذا الموقع. لقد هدمنا المنزل القديم وأعدنا بنائه. ولم يحدث ذلك من قبل ، أمطار غزيرة وأعاصير لا تحذر من شيء. لذلك ، لم تسقط أي صخور على الإطلاق ، 'قال ساساكي ، مضيفًا أنهم انتقلوا للتو إلى المنزل الجديد

وفي وقت سابق من ذلك الشهر. 'لدينا بعض المشاكل معهم في نحت الجبل ، ولا أعرف ما إذا كان هذا هو السبب.'

وقالت لمحطة إخبارية محلية 'الليلة الماضية شعرت بصدمة شديدة'. 'لم أكن أعرف حقًا ما حدث باستثناء الدوي العالي'.

كان صاحب منزل ثان قد اشتكى من قبل من صخرة أصغر ، حوالي قدمين في قدمين ، أصابت الجدار الاستنادي لممتلكاته.



وأخبر مالك المشروع ، بينجينج لي ، منافذ الأخبار المحلية أن مشروعه هو المسؤول عن الصخور المتدحرجة ، موضحًا أنه وضع تدابير وقائية لتنميته ، لكنه اعترف بأن كابلًا وقائيًا قد انقطع عندما اصطدمت به الصخرة الضخمة ، و فشل في إيقافه.



وأوضح لي: 'لا على الإطلاق ، هذا من الطريق أعلاه ، نظرت إلى إحدى تلك الصخور على بعد حوالي 50 قدمًا من أعلى الممتلكات وهبطت هناك ثم شق طريقها إلى الأسفل هنا'. 'لذا اصطدم بأحد الكابلات التي كان من المفترض أن يوقفها وانقطع الكابل. أخذ هذا الكثير من الطاقة وإلا فإن هذا الضرر سيكون أكبر بكثير.'

لكن ساساكي يريد من الحكومة أن تصعد وتعالج الموقف قبل أن يتضرر المزيد من الممتلكات ، أو الأسوأ من ذلك ، أن يتأذى شخص ما. وقالت: 'قسم التصاريح والتخطيط ، قسم إدارة الطوارئ ، رئيس البلدية ، عضو المجلس ، يجب أن يشاركوا جميعًا لأن حياة الناس معرضة للخطر'.