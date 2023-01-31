الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يزور قاعدة قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية

زار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج جمهورية كوريا واليابان في زيارة مقررة خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2023.

وزار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاعدة قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء، لدى وصوله طوكيو، وفقا لـ رويترز التي بثت فيديو حي للزيارة.

وقضي في سيول يومي 29 و 30 يناير ، والتقي الأمين العام بوزير الخارجية بارك جين ، ووزير الدفاع الوطني لي جونغ سوب ، ومسؤولين كبار آخرين. كما سيلقي ملاحظات في معهد CHEY ، وشارك في حفل وضع إكليل من الزهور في المقبرة الوطنية.

ويزور طوكيو في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير، حيث يلتقي الأمين العام برئيس الوزراء فوميو كيشيدا وغيره من كبار المسؤولين. كما سيلقي ملاحظات في جامعة كيو.