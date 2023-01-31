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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام: القندوسي مكسب للأهلي.. والفريق يحتاج إلى مهاجم سوبر

القندوسي
القندوسي

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير قبل غلق باب القيد في الساعات القادمة.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج " البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"الأهلي ضم العديد من الصفقات القوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي وعلى الرغم من ذلك الفريق يحتاج إلى صفقة مهاجم أجنبي سوبر قبل غلق باب القيد في الميركاتو الشتوي ".

وتابع:" صفقة أحمد القندوسي مكسب كبير للنادي الأهلي فنياً وأتوقع أن ينجح مع الفريق في الفترة القادمة ".

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