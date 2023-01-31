ميدو يوضح حقيقة رحيل باسم مرسي عن الإسماعيلي

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، عن موقف لاعب الفريق باسم مرسي من الانتقالات الشتوية.

وكتب في تغريدة: “ملحوظة هامة لم أوافق على رحيل باسم مرسي عن الفريق الا في حالة استبداله ب إسلام جابر لاعب البنك الأهلي مع دفع ٢ مليون جنيه للنادي الاسماعيلي ومليون إضافية حال إحراز باسم ٥ أهداف أو أكثر مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم شريطة أن تصرف هذه الأموال على مستحقات اللاعبين!!”.

باسم مرسي يعتذر لجماهير الإسماعيلي

تحدث باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي، عن أزمته مع جماهير الدراويش فى المباراة السابقة أمام حرس الحدود.

وقال مرسي عبر صفحة نادي الإسماعيلي ، إن ما حدث ليس له علاقة مع الجماهير بل كانت مشكلة شخصية مع أحد المشجعين، معلقا ، “ جمهور الإسماعيلي على راسي، معملتش معاهم مشكلة نهائيا”.

وشدد مرسى ، على أن المسئولين فى النادي تفهموا الموقف ووجهة نظره، وقال “بشكر كل الناس ، وسنبذل أقضى جهودنا حتى يعود الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية”.