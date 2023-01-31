منها القيء والألم العضلي.. 6 أعراض خطيرة لـ نوروفيروس| تعرف عليها

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرًا حول أعراض عدوى نوروفيروس، حيث قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نوروفيروس واحد من الفيروسات المسئولة عن النزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء، متابعًا أنه ينتشر بشكل أكبر في الفترة ما بين شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل.







أعراض نوروفيروس

ـ الشعور بالغثيان.

ـ القيء.

ـ الألم العضلي.

ـ تبدأ الأعراض عادة خلال 12 إلى 48 ساعة بعد التعرض للعدوى.

ـ تستمر الأعراض لمدة يوم إلى 3 أيام وقد لا يظهر على بعض المصابين أي أعراض.

ـ كما يجب استشارة الطبيب عند الإصابة بقيء شديد أو براز دموي.

أعراض الإصابة بـ عدوى نوروفيروس





وأكد “ عقبة”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أهمية إعطاء السوائل خلال فترة الإصابة بـ نوروفيروس، خاصة للفئات العمرية الصغيرة وكبار السن، وذلك لما يتعرضون له من جفاف بسبب الغثيان والقيء.



