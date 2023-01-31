نعيمة القصير: صحة الطفل حق أصيل من حقوق الإنسان

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إن وضع استراتيجية لصحة الطفل ملف قوى وحيوي لابد أن يتم بالتعاون بين جميع القطاعات، ولذلك تضعه منظمة الصحة العالمية فى محور اهتمامها.



وأضافت "القصير"، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "الأهرام-علاء الدين" للطفولة، الذي انطلقت نسخته الأولى صباح اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية"، أن منظمة الصحة العالمية تتوجه بالتهنئة للدولة المصرية على خلوها من الحصبة الألمانية طبقا للإحصاء الأخير الذى تم العمل عليه فى ٢٠٢٢.



وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية، في كلمتها، أن صحة الطفل هى حق أصيل من حقوق الإنسان لابد من الاهتمام به وليس فقط على مستوى رعاية المرض ولكن أيضا الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للأفراد والأطفال.



وأضافت الدكتورة نعيمة القصير أن منظمة الصحة العالمية تسعى للشراكة مع كل القطاعات للعمل على المساواة فى تقديم خدمات صحية شاملة، وحماية الأطفال من العنف وتوفير بيئة أمنة لهم، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الأطفال هو أهم استثمار ومقابل كل دولار ينفق فى هذا الاتجاه، فإن العائد ٢٠ دولارا.



وأعلنت عن إطلاق منظمة الصحة العالمية مسابقة رسم موجهة للأطفال من سن ٨ إلى ١٨ سنة يقدمون خلالها أعمال تعبر عن الصحة من جميع النواحي.