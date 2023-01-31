بعد اجتماع شكري ولافروف.. بيان مصري روسي بشأن حل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا ومصر اتفقتا على ضرورة استئناف المحادثات بين فلسطين وإسرائيل، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري.‏

‏وأضاف لافروف: "نشعر بقلق عميق إزاء الديناميات السلبية للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت إلى أن الجانبين أكدا مجددا على ضرورة استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن من أجل حل قضايا الوضع النهائي الرئيسية وتحقيق تسوية شاملة تستند إلى إطار قانوني دولي معترف به عالميا.

وخلال المباحثات، ‏أكد وزير الخارجية الروسي، أن "مصر صديقنا العزيز وشريكنا الموثوق به ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضا في الشؤون الدولية بشكل عام".‏

وخلال المباحثات، قال لافروف، إن روسيا تعتقد أن تقييم مصر للأمور في الشرق الأوسط وأفريقيا مهم، بما في ذلك تسوية النزاعات وتعزيز التعاون بمختلف أشكاله.

‏وأضاف لافروف موجها حديثه إلى سامح شكري: "بالنسبة لنا، كانت تقييماتكم واعتباراتكم فيما يتعلق بالتعامل مع الشؤون في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية دائما لا تقدر بثمن، بما في ذلك تسوية النزاعات وتعزيز التعاون بأشكال مختلفة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن روسيا تثمن موقف مصر المسؤول والمتوازن تقليديا بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتطلع البلاد إلى السعي للتوصل إلى اتفاقات سياسية بشأن أي أزمات وصراعات.‏