البورصة الأردنية تغلق على انخفاض 0.25%

أغلقت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، على انخفاض بنسبة 0.25%، عند مستوى 2676.50 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2744 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 03ر4 نقاط ليصل عند مستوى 29ر7277 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة بكمية تداول 11ر113 مليون سهم عبر تنفيذ 8776 صفقة نقدية بقيمة 4ر44 مليون دينار.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر19 نقطة ليصل عند مستوى 36ر5623 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 4ر52 مليون سهم عبر تنفيذ 3158 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليصل عند مستوى 41ر8085 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة بتداول 6ر60 مليون سهم عبر تنفيذ 5618 صفقة بقيمة 36 مليون دينار.



وقفز مؤشر (رئيسي 50) 13ر12 نقطة ليصل عند مستوى 49ر5725 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة بكمية تداول 5ر39 مليون سهم عبر تنفيذ 1735 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 ملايين دينار.