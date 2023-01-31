عليهم الدفع من جيوبهم.. مصير الأمريكيون بعد إعلان انتهاء الطوارئ الصحية

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إنهاء حالات الطوارئ الصحية لوباء كوفيد، في 11 مايو، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تقول سي إن إن، أن هذا يعني أن العديد من الأمريكيين قد يضطرون إلى البدء في دفع تكاليف اختبار وعلاج بعد توقف الدعم الحكومي.

وقال البيت الأبيض، أن إعلان حالة الطوارئ الصحية، سيتم رغم وجود معارضة جمهورية في مجلس النواب، كانت تهدف لإنهاء حالات الطوارئ في وقت أبكر، وإن الطوارئ الصحية العامة التي أعلنت كاستجابة للوباء ستمدد مرة واحدة أخيرة حتى 11 مايو.

وذكر البيان "هذا سيتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بتقديم إشعار قبل 60 يومًا على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة".

وتشير سي إن إن، أن الفوائد التي تسمح بها حالات الطوارئ ستختفي.

مكّنت حالة الطوارئ الصحية العامة الحكومة من تزويد العديد من الأمريكيين باختبارات وعلاجات ولقاحات Covid-19 مجانًا ، فضلاً عن تقديم مزايا محسّنة لشبكة الأمان الاجتماعي ، لمساعدة الناس على مواجهة الوباء وتقليل تأثيره.

قال مراقبون : "سيتعين على الناس البدء في دفع بعض المال مقابل أشياء لم يكن عليهم دفع ثمنها أثناء الطوارئ، وهذا هو الشيء الرئيسي الذي سيبدأ الناس في ملاحظته".

تمكن معظم الأمريكيين الذين يشملهم برنامج التأمين الصحي الخاص من الحصول على اختبارات Covid-19 واللقاحات مجانًا أثناء الوباء.

كما تمكن الأشخاص المشمولين ببرنامج التأمين الخاص من الحصول على ما يصل إلى ثمانية اختبارات في المنزل شهريًا مجانًا.

يعني انتهاء حالة الطوارئ ، أن الأمريكيين سيواجهون عمومًا تكاليف قادمة من جيوبهم للاختبار في المنزل وجميع العلاجات. ومع ذلك ، ستستمر تغطية اللقاحات بدون تكلفة ، وكذلك الاختبارات التي يطلبها مقدم الرعاية الصحية.

قد يواجه أولئك الذين لديهم تأمين خاص رسومًا لإجراء الاختبارات المعملية ، حتى لو طلبها مقدم الخدمة.

ستستمر التطعيمات مجانًا لأولئك الذين لديهم تأمين خاص والذين يذهبون إلى مقدمي خدمات داخل الشبكة الصحية، ولكن الذهاب إلى مقدمي خدمات خارج الشبكة سيكلفهم المال.

أعلنت شركتا Pfizer و Moderna بالفعل أن الأسعار التجارية للقاحات Covid-19 من المحتمل أن تتراوح بين 82 دولارًا و 130 دولارًا للجرعة - حوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما دفعته الحكومة الفيدرالية.

كانت تعني حالة الطوارئ الصحية العامة أيضًا أموالًا إضافية للمستشفيات ، التي تتلقى زيادة بنسبة 20 ٪ في معدل مدفوعات التأمين لعلاج مرضى Covid-19.