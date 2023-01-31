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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتشجيع الفساد والدعارة.. إيران تحكم على شاب وفتاة بالسجن 20 عاما

الشابين
الشابين

قال ناشطون إن محكمة إيرانية أصدرت أحكامًا بالسجن لأكثر من 10 سنوات على مخطوبين، لكل منهما، لسبب لا يستدعي كل تلك السنوات، وفق ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

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وجاء حكم السجن بحق الشابين، بعدما شوهدا وهما يرقصان أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران، وذلك من خلال مقطع فيديو ، نُظر إليه على أنه رمز لتحدي النظام.

قُبض على استياز حاجي وخطيبها أمير محمد أحمدي ، وكلاهما في أوائل العشرينات من العمر ، في أوائل نوفمبر بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهما يرقصان بشكل رومانسي أمام برج آزادي.

ولم تكن الفتاة ترتدي الحجاب، وهو ما اعتبرته المحكمة تحدي لقواعد إيران الصارمة. 
كما لا يُسمح للمرأة بالرقص في الأماكن العامة، ناهيك عن الرجل.

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) ومقرها الولايات المتحدة، إن محكمة ثورية في طهران حكمت عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر ، بالإضافة إلى فرض حظر على استخدام الإنترنت ومغادرة إيران.

وأضافت أن المخطوبان، اللذان كان لهما بالفعل متابعون في طهران كمدونين مشهورين على إنستجرام، أدينا "بتشجيع الفساد والدعارة العامة" وكذلك "التجمع بهدف زعزعة الأمن القومي".

ونقلت وكالة حقوق الإنسان عن مصادر قريبة من عائلاتهم قولهم إنهم حُرموا من المحامين أثناء إجراءات المحاكمة ، ورُفضت محاولات تأمين الإفراج عنهم بكفالة.

وأضافت أن الفتاة  موجودة الآن في سجن قرجك للنساء خارج طهران ، ويندد النشطاء بأوضاعها.

شددت السلطات الإيرانية بشدة على جميع أشكال المعارضة منذ وفاة محساء أميني في سبتمبر، و أثارت وفاة أميني ، التي تم اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد الحجاب ، احتجاجات تحولت إلى حركة ضد النظام.

تم اعتقال ما لا يقل عن 14 ألف شخص ، بحسب الأمم المتحدة ، من شخصيات بارزة وصحفيين ومحامين إلى أشخاص عاديين نزلوا إلى الشوارع.

تم الترحيب بفيديو الشابين  كرمز للحريات التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية ، حيث رفع أحمدي في إحدى اللحظات شريكته في الهواء بينما كان شعرها الطويل يطير خلفها.

 

محكمة إيرانية أكثر من 10 سنوات مخطوبين استياز حاجي أمير محمد أحمدي الحجاب تشجيع الفساد والدعارة

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