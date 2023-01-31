عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

صدى البلد

الشاي الاخضر هو واحد من ثلاثة انواع من الشاي،معروف عنه الفوائد الصحية تاريخيا،وعرفت دول شرق اسيا مثل اليابان وتايلاند والهند بانتاجها للشاي الاخضر،وللشاي الاخضر فوائد مهمة،ولكن له اضرار ايضا خاصة في حال الافراط بتناوله.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد واضرار الشاى الاخضر وفقا  لموقع بولدسكاى.

 

فوائد الشاي الاخضر..

1تخفيض نسبة الكوليسترول السيئ: يساعد الشاي الاخضر على تخفيض نسبة الكوليسترول السيء بالجسم وبذلك يساعد على خفض نسبة حدوث النوبات القلبية والدماغية

2تعزيز عملية الايض وحرق الدهون: يساعد الشاي الاخضر في فقدان الوزن عن طريق حرق الدهون الزائدة وزيادة عملية الايض،وتناول الشاي الاخضر بانتظام قد يساعد على حرق 70 سعرة حرارية يوميا

3خفض نسبة السكر بالدم:للشاي الاخضر دور مهم بتقليل نسبة السكر الزائدة بالدم

4تقليل الاصابة بالسرطان:تناول الشاي الاخضر يقي من الاصابة بالسرطان وخاصة سرطان المعدة، وسرطان البنكرياس وسرطان البروستاتا، وسرطان المريء وسرطان القولون والمستقيم

5الشاي الأخضر يحمي خلايا الدماغ من الموت وكذلك استعادة خلايا الدماغ التالفة ويقلل من خطر التدهور الناجم عن مرض الزهايمر أو مرض باركنسون

6ضغط الدم:يعتبر الشاي الاخضر مخفض للضغط المرتفع وبذلك يعتبر منظما للضغط

7تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة:يكافح الشاي الاخضر تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الاكسدة

8تعزيز بناء العظام: يقوم الشاي الاخضر على زيادة خلايا بناء العظام لذلك يعطي حماية اكبر للعظام من الكسور

9الحفاظ على صحة الفم:بسبب احتوائه على الفلورايد يحافظ الشاي الاخضر على صحة الفم ويمنع تسوس الاسنان ويقتل البكتيريا والفيروسات في الفم لاحتوائه على مضادات الاكسدة

 

اضرارالشاي الاخضر..

1_إذا كان للشخص حساسية لمادة الكافايين ينصح بتناوله لكوب واحد يوميا كاقصى حد والا سيؤدي الى مشاكل اضطراب النوم والارق او فقدان الشهية

2_الافراط في تناول الشاي الاخضر قد يؤدي الى حدوث تلف في الكبد والكلى

3_شرب الشاي الأخضر يوميا الشاي قد يسبب الغثيان، والأرق، وكثرة التبول، والإمساك واضطرابات في المعدة عند بعض الاشخاص خاصة عندما يتم تناوله صباحا على معدة فارغة

4_يمكن للشاي الاخضر ان يسبب فقر الدم لامتصاصه للحديد في الجسم

5_يجب على مرضى القلب وضغط الدم استشارتهم للطبيب قبل تناول الشاي الاخضر

6_ينبغي على النساء الحوامل تجنب الشاي الاخضر .

 

فوائد وأضرار الشاي الأخضر أضرار الشاى الأخضر للحوامل الشاى الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

ترشيحاتنا

أول فيديو لـ مالك بعيو نجم المنتخب التونسي بعد الانضمام لـ سموحة

فرج عامر: قدمت لاعب هدية للخطيب وأحمد سامي درب سموحة بتساهيل ربنا

بايدن: تغير المناخ أخطر على البشرية من الحرب النووية

عاجل بالفيديو| فرج عامر يعلن مفاجأة الدوري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

كيفية إخفاء وتخصيص الـ notification في موبايلات سامسونج بالخطوات

أوائل فبراير.. صور سيارات مزاد جمرك الإسكندرية القادم 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

مفيش فلوس ومشاكل في الشغل.. هذه الأبراج أقل حظا ماليا بـ فبراير

نهبها النازيون.. بولندا تستعيد لوحتين مسروقتين منذ الحرب العالمية الثانية

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ