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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: المعرض هو الثامن ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان في طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، معرض أهلاً رمضان بمدينة طنطا والمقام بمنطقة المعارض بحي أول طنطا.

وأكد رحمي خلال الافتتاح أن المعرض يعد الثامن ضمن سلسة معارض أهلا رمضان والتي افتتحتها المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه- وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتفقد رحمي أقسام المعرض والذي يضم ١٩ باكية، بمشاركة المنطقة الشمالية العسكرية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث أطمئن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

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وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، مؤكداً ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأشار طارق رحمي إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لاحتكار التجار الجشعين، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

 

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث افتتح عدد من المعارض في السنطة، قطور، المحلة، سمنود، كفر الزيات وبسيون.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

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