عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع إخلاء الديوان العام ضمن الاستعدادات للتدريب العملي «صقر 111»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،  اليوم، التدريب العملي لإخلاء ديوان عام محافظة الغربية، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 111” مطلع الأسبوع القادم.

عزة مصطفى ترصد معاناة شاب يحتاج لجراحة بالقدم في الغربية.. فيديو

وأوضح رحمي أن التدريب يتضمن في إجراءاته قيام المؤسسات الحكومية بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وذلك بهدف تجنب حدوثها والسيطرة عليها حال حدوثها بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وسط تقدم روسي.. أوكرانيا تعد طلبا جديدا بعد الدبابات الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ونجوى العشيري، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد قريطم، القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة.

IMG-20230131-WA0017
IMG-20230131-WA0017
IMG-20230131-WA0018
IMG-20230131-WA0018
IMG-20230131-WA0016
IMG-20230131-WA0016
IMG-20230131-WA0015
IMG-20230131-WA0015
محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي حافظ الغربية طارق رحمي المستشار العسكرى الازمات التدريب المؤسسات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الإسرائيلي: قلقون من تدهور الوضع في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ