محافظ الغربية يتابع إخلاء الديوان العام ضمن الاستعدادات للتدريب العملي «صقر 111»

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، التدريب العملي لإخلاء ديوان عام محافظة الغربية، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 111” مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح رحمي أن التدريب يتضمن في إجراءاته قيام المؤسسات الحكومية بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وذلك بهدف تجنب حدوثها والسيطرة عليها حال حدوثها بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ونجوى العشيري، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد قريطم، القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة.

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