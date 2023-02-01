عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

أسعار آودي A4 موديل
أسعار آودي A4 موديل 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة آودي الألمانية عن أحدث أسعار آودي A4 لعام 2023 في مصر، والتي تخطت المليون جنيه، يقدم لكم موقع صدى البلد القائمة الكاملة بالأسعار والمواصفات.

 

أسعار Audi A4 موديل 2023 في السوق المصري

بلغ سعر الفئة الأولى آودي A4 SMART موديل 2023 مليون و650 ألف جنيه.
- بينما بلغ سعر الفئة الثانية آودي A4 S-Line plus موديل 2023 مليون و850 ألف جنيه.

مواصفات آودي A4 موديل 2023
تعمل السيارة بموتور سعة 2000 سي سي تيربو، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 أسطوانات، ويولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 5 ثوان.

 

تجهيزات آودي A4 موديل 2023

تحتوي السيارة على أنظمة أمان عالية مثل: 
- 8 وسائد هوائية.
- فرامل ABS.
- توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
- توازن إلكتروني ESP.
- مراقبة ضغط الإطارات.
- مصابيح أمامية LED.
- فرامل يد كهربائية.
- نظام ثبات إلكتروني.
- حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية.
- مكيف هواء.
- جهاز إنذار إيموبليزر ضد السرقة.
- سنتر لوك.
- حزام أمان خلفي.

تجهيزات سيارة آودي A4 موديل 2023

تتميز آودي A4 موديل 2023 بعدد من الكماليات والرفاهيات مثل:
- زجاج فاميه.
- زجاج كهرباء.
- مرايات ضم، مرايات كهربائية.
- كاميرا خلفية.
- جنوط 18 بوصة.
- بلوتوث.
- مدخل AUX.
- مدخل USB.
- طارة Multi-Function.
- شاشة وسطية.
- شاشة مقاس 10 بوصة.
- عدادات Digital.


- كشافات LED أمامية وخلفية.
- التحكم في الكشافات، كشافات ضباب أمامية، وكشافات ضباب خلفية.
- عدد 12 سماعة.
- زر تشغيل المحرك.
- ريموت كنترول.
- كراسي كهربائية.
- حامل الأكواب أمامي.
- جهاز تدفئة.
- التحكم في الشنطة يدوي.
- فتحة سقف بانوراما.

أودي سيارات اودي A4 أسعار أودى Audi A4 آودي A4 2023 اخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

موضوعات متعلقة

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

كانت حامل في توأم.. آخر كلمات عروس الغربية قبل وفاتها

احذر هذه الرسالة.. رقم سعودي يحتال على المواطنين لسرقة أموالهم

لن تصدق.. ماذا يعني حرف i في أجهزة آيفون؟

صادم.. مطعم شهير يستبدل الموظفين بالروبوتات بأمريكا

80 سيجارة يوميًّا.. فنان شهير يكشف عن معاناته من مرض خطير| فيديو

بعد حرق المصحف.. شاهد ما فعله المسلمون أمام سفارة السويد بإندونيسيا.. فيديو

جريمة تهز بريطانيا.. أم تخنق صغارها الـ 3 بعد تعذيبهم

ترشيحاتنا

هسيب الإعلام .. خالد الغندور يُعلن رحيله عن قناة الزمالك رسميًا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ