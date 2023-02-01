من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة آودي الألمانية عن أحدث أسعار آودي A4 لعام 2023 في مصر، والتي تخطت المليون جنيه، يقدم لكم موقع صدى البلد القائمة الكاملة بالأسعار والمواصفات.

أسعار Audi A4 موديل 2023 في السوق المصري

بلغ سعر الفئة الأولى آودي A4 SMART موديل 2023 مليون و650 ألف جنيه.

- بينما بلغ سعر الفئة الثانية آودي A4 S-Line plus موديل 2023 مليون و850 ألف جنيه.

مواصفات آودي A4 موديل 2023

تعمل السيارة بموتور سعة 2000 سي سي تيربو، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 أسطوانات، ويولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 5 ثوان.

تجهيزات آودي A4 موديل 2023

تحتوي السيارة على أنظمة أمان عالية مثل:

- 8 وسائد هوائية.

- فرامل ABS.

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

- توازن إلكتروني ESP.

- مراقبة ضغط الإطارات.

- مصابيح أمامية LED.

- فرامل يد كهربائية.

- نظام ثبات إلكتروني.

- حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية.

- مكيف هواء.

- جهاز إنذار إيموبليزر ضد السرقة.

- سنتر لوك.

- حزام أمان خلفي.

تجهيزات سيارة آودي A4 موديل 2023

تتميز آودي A4 موديل 2023 بعدد من الكماليات والرفاهيات مثل:

- زجاج فاميه.

- زجاج كهرباء.

- مرايات ضم، مرايات كهربائية.

- كاميرا خلفية.

- جنوط 18 بوصة.

- بلوتوث.

- مدخل AUX.

- مدخل USB.

- طارة Multi-Function.

- شاشة وسطية.

- شاشة مقاس 10 بوصة.

- عدادات Digital.



- كشافات LED أمامية وخلفية.

- التحكم في الكشافات، كشافات ضباب أمامية، وكشافات ضباب خلفية.

- عدد 12 سماعة.

- زر تشغيل المحرك.

- ريموت كنترول.

- كراسي كهربائية.

- حامل الأكواب أمامي.

- جهاز تدفئة.

- التحكم في الشنطة يدوي.

- فتحة سقف بانوراما.