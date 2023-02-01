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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير النيوزلندي يغادر القاهرة شاكرا أصدقاءه المصريين

نيوزيلندا
نيوزيلندا

قال جريج لويس السفير النيوزلندي في القاهرة، إنه يغادر البلاد بعد ٤ سنوات قضاها في رحاب المحروسة.

ذكر لويس على تويتر"الليلة أعود إلى الوطن وأختتم أربع سنوات كسفير.  شكرًا لجميع الأصدقاء على جعل هذا المنشور مفيدًا ومجزًيا".


تابع لويس: "سأسلم هذا الحساب إلى خليفتي آيمي لورنيسون Amy Laurenson "، فيمكن متابعتى على حساب آخر.

وشكر لويس المصريين وقال، شكرًا لجميع الأصدقاء المصريين الذين جعلوا  هذه التجربة رائعة وثرية.

وقبل ذلك عبد السفير وقال، تشرفت أثناء عملي كسفير ل ‎#نيوزيلندا أن أحيى ذكرى الجنود النيوزيلنديون الذين لاقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الأولى والثانية وظلت رفاتهم في أرض مصر الصديقة.

 

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