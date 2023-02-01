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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مواصفات هيونداي أيونيك 6 موديل 2023.. صور

هونداي أيونيك 6 موديل
هونداي أيونيك 6 موديل 2023

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، وستنافس تلك السيارة سيارات كهربائية مثل، تسلا موديل 3، وبي إم دبليو i4، وبولستار 2.

سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

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سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

تعتمد أيونيك 6 على بطاريات 77.4 كيلوواط

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 على قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 225 حصانا، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/متر، وتعتمد على نظام الدفع الخلفي للعجلات.

سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

أو تعتمد على محركين ينتجان قوة معا تصل إلى 320 حصانا، وعزم دوران 605 نيوتن/متر، وتعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات.

قياسات هيونداي أيونيك 6

تظهر سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية بطول 4855 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1495 مم، وطول قاعدة عجلات 2950 مم.

سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

مسافة أيونيك 6 بالشحنة الواحدة 

تستطيع سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية من نسخة 6 نسخة SE RWD Long Range قطع مسافة بالشحنة الكهربائية الواحدة، تصل إلى 581 كم/ساعة.

وأيونيك 6 نسخة SE AWD Long Range تقطع مسافة تصل إلى 509 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية الواحدة.

ونسخة هيونداي أيونيك 6 SEL RWD تقطع مسافة 491 كم/ساعة، بالشحنة الكهربائية الواحدة.

سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

وسيارة أيونيك 6 نسخة SEL AWD تقطع مسافة تصل إلى 434 كم/ساعة،  بالشحنة الكهربائية الواحدة.

وأيونيك 6 نسخة Limited RWD تقطع مسافة 491 كم/ ساعة، بالشحنة الكهربائية الواحدة.

وهيونداي أيونيك 6 نسخة Limited AWD تقطع مسافة 435 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية الواحدة.

سيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية 

جدير الذكر أن شركة هيونداي وسعت المساحة الداخلية من خلال منح السيارة الكهربائية أرضية مسطحة، عن طريق إزالة الأزرار من الأبواب، وقامت الشركة بتزويد السيارة بالتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك شاشتان رقميتان مقاس 12.3 بوصة.

 

 

 

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