رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.

وتابع الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة لجان الإمتحانات للتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الإمتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الصافوري أستاذ تاريخ القانون والدكتور عبد العزيز المرسي أستاذ القانون المدني والدكتور مطاوع الشوني رئيس الكنترول

كما تفقد القاصد أثناء جولته أعمال إنشاءات وحدة الإطفاء المركزية الخاص بالمجمع النظري للكليات وخزان المياه الخاص بها.