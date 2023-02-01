عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.

وتابع الدكتور أحمد القاصد  رئيس الجامعة لجان الإمتحانات  للتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الإمتحانات  وتوفير كافة احتياجات  الطلاب وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات ومشروعات معرض العلوم والهندسة "آيسف"

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة تغذية وبحوزتها أدوية مجهولة المصدر في المنوفية

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الصافوري أستاذ تاريخ القانون والدكتور عبد العزيز المرسي أستاذ القانون المدني والدكتور مطاوع الشوني رئيس الكنترول

كما تفقد القاصد  أثناء  جولته أعمال إنشاءات وحدة الإطفاء  المركزية الخاص بالمجمع النظري للكليات وخزان المياه الخاص بها.

امتحانات كلية الحقوق المنوفية جامعة المنوفية الدراسات العليا لجان الامتحانات امتحانات الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

رسوب 41279 طالباً في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

ترشيحاتنا

الرخصة الذهبية وطرح 20 شركة في البورصة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

خصم 15%| إقرار تيسيرات الدفع الفورى لحاجزى مشروع بيت الوطن

الفساد مستمر.. الأمن الأوكراني يكتشف اختلاسا بقيمة مليار دولار في شركة النفط

مقطع فيديو يقود مواطنا سعوديا لـ خلف القضبان| شاهد

هوجان يصاب بشلل نصفي.. خبر محزن لـ عشاق المصارعة

معركة طاحنة.. الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على مناطق إستراتيجية في دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

وهيا بتصوره.. فتاة تتعرض لتصرف مأساوي من شمبانزي بالصين| شاهد

قصة فيلم أنا لحبيبي قبل ساعات من عرضه في السينما | صور

بسبب فستان الزفاف.. كندية تضع ابنتها بموقف محرج أمام الضيوف في ليلة العمر

فيديو

تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

تحذير بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث بدرجات الحرارة اليوم؟

كاملة أبوذكرى وعمرو سلامة ومروان حامد يكشفون أسرار أعمالهم مع محمد البسيونى

رنا رئيس مش بنت ريهام عبد الغفور.. مفاجأة الحلقات القادمة لـ أزمة منتصف العمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ