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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حظهم وحش.. هذه الأبراج الأقل حظا في الحب| هل أنت منهم؟

حظهم وحش..هذه الأبراج
حظهم وحش..هذه الأبراج الأقل حظا في الحب| هل أنت منهم؟

من لا يريد الحب في الحياة؟ يعيش بعض الأشخاص ليحبوا ويضعوا قلوبهم على أكمامهم، هناك أفراد اتضح أنهم محظوظون في الحب ،لكن هناك عددًا قليلًا من المؤسف حقًا وسوف يخرج قلبك إليهم أيضًا بسبب كل النوبات القلبية التي ينتهي بهم الأمر في تحملها في حياتهم.

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هذه الأبراج التي لم يحالفها الحظ في الحب.

 

-برج السرطان

لدى مواليد برج السرطان عادة وضع كل بيضهم في سلة واحدة، من طبيعتهم المضي قدمًا وإظهار مشاعرهم حرفيًا، هم إما "في" أو"خارج" مع شبه المستحيل في منتصف الطريق لهذه الروح الرقيقة جدا والحساسة، يأخذون بعض الوقت للتعافي من أمور القلب،  إذا انقطعت علاقتهم، فإن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً حتى يتعافى.

-برج العذراء

إما أنهم محظوظون جدًا أو أن سوء حظهم ذو شقين، عندما يحبون شخصًا ما ، فإنهم يحبون البكر وهذا هو السبب في صعوبة خوض نفس العملية المتمثلة في حب شخص ما مرة أخرى، لا يزالون متفائلين لكنهم وداع مدركين أنه سيتعين عليهم تقبيل الكثير من الضفادع قبل العثور على الحقيقي ، وهي عملية محزنة للغاية.

-برج الجدي

يحكمها زحل ، علامة البروج هذه خطيرة للغاية ولا يمكننا القول إنهم مؤسفون في الحب لكنهم مشوبون بالتوقيت الخاطئ، من الممكن أن يقابلوا الشخص المناسب ولكن في الوقت الخطأ أو العكس.

-برج الحوت

الأشخاص مواليد برج الحوت مؤسفون للغاية لأن لديهم هذه العادة المتمثلة في عدم رؤية أو تجنب رؤية الجانب السيئ للأشخاص، إنهم يرون العالم من نظارات وردية ولديهم عادة التضحية بسعادتهم، لحسن الحظ يميل الحوت إلى التعافي بسرعة نسبية وإبقاء الماضي وراءه.

المصدر: timesofindia


 

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