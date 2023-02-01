شاهد..دعم الدولة للمصدرين لغزو الأسواق العالمية

عرضت فضائية دي ام سي تقريرا عن رعاية الدولة لملف التصدير و القيادة السياسية وذلك بجانب تقديم الدعم لقطاع المصدرين وصولا لتحقيق المستهدف من القطاع وبما يسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع تعزيز قدرة المنتجات المصرية في غزو الأسواق العالمية.

كما أكد الوزراء على الإهتمام واعادة النظر في منظومة دعم الصادرات وتطويرها وذلك بما يتواكب مع إهتمام الدولة بهذا القطاع؛ لافتا إلى ضرورة صياغة الاولويات في إطار ما سيتم من تعديلات على المنظومة الحالية ومؤكدا اهمية صرف دعم الصادرات والمبالغ المخصصة في هذا الصدد ووفقا للتوقيتات الزمنية المحددة وذلك تحفيزا لمزيد من الإنتاج وجهود التوسع في المنتجات المختلفة وتصديرها.

وتسعى الدولة لزيادة المكون المحلي من المنتج المصري وزيادة الصناعات وفتح المجالات لزيادة المنتجات والمكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصري وكذلك الإهتمام بالصناعات التكنولوجية.