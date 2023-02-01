عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد..دعم الدولة للمصدرين لغزو الأسواق العالمية

صدى البلد

عرضت فضائية دي ام سي تقريرا عن رعاية الدولة لملف التصدير و القيادة السياسية وذلك بجانب تقديم الدعم لقطاع المصدرين وصولا لتحقيق المستهدف  من القطاع وبما يسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع تعزيز قدرة المنتجات المصرية في غزو الأسواق العالمية.

كما أكد الوزراء على الإهتمام واعادة النظر في منظومة دعم الصادرات وتطويرها وذلك بما يتواكب مع إهتمام الدولة بهذا القطاع؛ لافتا إلى ضرورة صياغة الاولويات  في إطار ما سيتم من تعديلات على المنظومة الحالية ومؤكدا اهمية صرف دعم الصادرات والمبالغ المخصصة في هذا الصدد ووفقا للتوقيتات الزمنية المحددة وذلك تحفيزا لمزيد من الإنتاج وجهود التوسع في المنتجات المختلفة وتصديرها.

وتسعى الدولة لزيادة المكون المحلي من المنتج المصري وزيادة الصناعات وفتح المجالات لزيادة المنتجات والمكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصري وكذلك الإهتمام بالصناعات التكنولوجية.

التصدير القيادة السياسية قطاع الصناعة الأسواق العالمية المنتج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

السعودية تحصل على أول رخصة في أوكساجون بنيوم للهيدروجين الأخضر

طرح 3 أنواع لحوم بمنافذ الزراعة بأسعار مخفّضة

بعد بنطلون الفردة الواحدة .. ظهور غير متوقع لـ سمر يسري

أوكرانيا توجّه اتهامات خطيرة لـ إيلون ماسك وتويتر

شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو

إجراء عاجل.. FBI يداهم منزل الرئيس الأمريكي بولاية ديلاوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ماكياج .. منى زكي تستعرض جمالها بإطلالة رياضية | شاهد

شاهد.. ظهور حمامة باللون الوردي يثير الفزع بهذه الدولة..اعرف السر

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة.. ومخاطر الإمساك على الإنسان

«رمضان كريم» يخرج من ورطة الاعتذارات بشخصيات جديدة.. تفاصيل كاملة

فيديو

تشبهني كثيرًا.. ألمانية تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام “فيديوجراف”

الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

استولى على 50 مليون جنيه.. حكاية مستريح الإسكندرية| فيديو

هكذا أصبح شكله.. أسمن طفل ينقص وزنه ويصدم الجميع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ