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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الانتصار الوشيك بالحرب.. مسئول أوكراني كبير يتعرض لسخرية واسعة

مسئول أوكراني كبير
مسئول أوكراني كبير يتعرض لسخرية واسعة

سخر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تكهنات نائب وزير خارجية أوكرانيا، أندريه ميلنيك، حول النصر الوشيك لـ الجيش الأوكراني.

ونشر ميلنيك صورة للعاصمة الأوكرانية كييف، وكتب معلقا: “طقس جيد.. انتصار أوكرانيا الوشيك”.

أشار المستخدمون في التعليقات بسخرية إلى أن النصر يضيء لأوكرانيا فقط في “يوروفيجن”، وهي “مسابقة الأغنية الأوروبية”.

وكتب أحد المستخدمين: "مضحك للغاية. أوكرانيا ستفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية ، لكن ليس أكثر”.

وأضاف آخر: "الرابحون الوحيدون في أوكرانيا هم كالعادة سياسيون فاسدون وأوليغارشية".

وأشار آخر إلى أن "انتصار أوكرانيا سيكون سقوط نظام زيلينسكي”.

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وكتب آخر: “لقد خسرت أوكرانيا بالفعل ، أنت تعرف ذلك جيدًا. ليس لدي شك في أنك ستهرب بنفسك إلى أوروبا".

وكتب آخر ساخرًا: "هذه علامة! بالطبع، الشمس تشرق فقط على الحكومة الأوكرانية ولا أحد سواها. بعد كل شيء، الشمس تدور الآن حول أوكرانيا".

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