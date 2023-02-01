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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثار الجدل.. اقتراح غريب في الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اقترح حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، بناء جدران على الحدود الخارجية للكتلة لتخفيف عبء الهجرة غير المنظمة.

وقال مانفريد ويبر، رئيس المجموعة: “يجب ألا ترفض المفوضية الأوروبية تمويل مثل هذه الإجراءات. الأسوار هي دائمًا الملاذ الأخير، لكننا نحتاج إليها حيثما تحاول عصابات التهريب بنجاح الالتفاف على القانون الأوروبي”.

واقترح حزب الشعب أن على الاتحاد الأوروبي السماح لطالبي اللجوء بتقديم طلب خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

ونشرت سياسة ممارسات التوظيف ورقة موقفها قبل جلسة البرلمان حول الهجرة. وقد تم استدعاؤه بعد أن اعترفت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون الأسبوع الماضي بأن العديد من الدول الأعضاء تتعرض لضغوط متزايدة للتعامل مع المهاجرين من أوكرانيا وخارجها.

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وعبر حوالي 330،000 شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى 924،000.

وقال جوهانسون، إن حوالي 60٪ من طلبات اللجوء هذه كانت من أشخاص لا يحتاجون إلى حماية دولية.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي الهجرة

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