علاقة جيرة قديمة .. اعترافات المتهمين بـ تهريب أدوية السرطان

يواصل موقع صدى البلد نشر التحقيقات في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى والمتهم فيها 35 شخصا.

وأنكرت المتهمة، نهى م، ما نسب إليها من اتهامات وقررت بأن المتهم رامی ب، طليقها وأنها سافرت برفقته والمتهمة رضوى م، إلى فرنسا في غضون شهر مارس ۲۰۲۰ و تقابلا مع كل من أحمد س و عادل ص، وعقب انتهاء الرحلة قدم المدعو أحمد حقيبة صغيرة بداخلها ملابس وحلويات وبعض الفيتامينات وحقن للشعر وقرر بأنه يرسلها لزوجته بمصر وأن أحد أقاربه سيتواصل معها فور وصولها القاهرة وبالفعل تم التواصل مع أحد الأشخاص وأعطته الحقيبة.

وأضافت بأنها لم تتقاض مبلغا ماليا نظیر ذلك وأنها قامت بذلك بصفة ودية وأكدت أن الأدوية مرت على مأمورى الجمارك ولم يبد أحدهم أي اعتراض ثم فوجئت بإلقاء القبض عليها فى مطار شرم الشيخ ولم يعثر معها على ثمة مضبوطات وبمواجهتها بما آل إليه التقرير الفني قررت بأنها تواصلت بالفعل بالمدعو محمود لتستفسر منه عن أدوية لها للاستخدام الشخصي أما عن تواصلها مع المدعو حازم لأنها عرضت عليه بعض الفيتامينات خاصة بصديق والاتفاق لم يتم.

أدوية سرطان

وأكدت، المتهمة حنان ع، أنه يوجد علاقة جيرة قديمة وأن الأخيرة تقوم بشراء الأدوية ويقوم بعمل خصم لها وبمواجهته بما تم ضبطه من أدوية حوزته قرر بأن المضبوطات خاصته وجميعها أدوية مصرية مصرح بتداولها وتعهد بتقديم فواتير شرائها من الشركات وأن الدواء المستورد الثابت بالبند ٨ من تقرير هيئة الدواء مستورد ولكن خاص بزوجته للاستعمال الشخصى ( فيتامين ) وبمواجهته بالتقرير الفنى والمحادثات قرر بأنها فى إطار العمل وأن الأدوية المستوردة يتم تداولها بمستندات رسمية.

أدوية سرطان

وأنكر المتهم، محمد ع، ما نسب اليه من اتهام وقرر بأنه محاسب بصيدلية، ونفى علمه بالمتهمين عدا المتهم إبراهيم حسانين زكى والمتهمة حنان عاطف زكى حال كون الأول يمتلك مخزن أدوية ويوجد تعاملات وحسابات مشتركة في تداول الأدوية والمتهمة تقوم بتوريد أدوية للصيدلية التي يعمل بها وجميعها محلية وبمواجهته بما آل إليه التقرير الفنى والمحادثات قرر بأنها عبارة عن مناقشة مع مالك مخزن أدوية بمدينة العبور في إطار قانوني.