السودان تعدل أسعار المنتجات البترولية بداية من غد الخميس

قررت وزارة النفط تعديل اسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) اعتبار من يوم غد الخميس 2 فبراير 2023، ليكون سعر البيع للتر البنزين (547) جنيه والجازولين (628) جنيه، وذلك في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لاسعار المحروقات حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية.

و بحسب وكالة الأنباء السودانية أشار تعميم صحفي للوزارة اليوم أن التسعيرة تمت وفق الاسس متوسط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار (591.5) جنيه.

وأبانت الوزارة أن متوسط السعر العالمي لشهر يناير: البنزين (837.119) دولار للطن المتري والجازولين (108.698) دولار للبرميل. فيما بلغ متوسط العلاوة السعرية للبنزين (35) دولار والجازولين (12.5) دولار.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار غير شاملة الرسوم الإدارية للولايات.