تعرف على عوامل تساعد الأشخاص في الإستفادة من السوشيال ميديا

قال الكاتب محمد عبد الرحمن؛ إن السوشيال ميديا لها بعض المميزات ولكي نستفيد منها يجب ان نرجعها إلى نقطة البداية؛ بمعنى أن تكون السوشيال ميديا عبارة عن تجمعات لمجموعة أشخاص يربطهم علاقة محددة سواء في مجال عمل او دراسة أو صلة قرابة أو حتى تشجيع نادي معين.

زأضاف محمد عبد الرحمن خلال لقاءه في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ أنه يجب على الشخص الذي يريد تجنب الآثار السلبية من السوشيال ميديا وضع تطبيق واحد على تليفونه و تطبيق آخر للإطلاع على الأخبار.

وتابع أن الشخص لا يستفيد من زيادة عدد الاصدقاء لأنه مهما زاد عدد الأصدقاء على السوشيال ميديا في النهاية هم أصدقاء غير واقعيين؛ بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل سلبي أو إيجابي مع مقدمي المحتوى الضعيف أو السيئ هم يدعمون هذا المحتوى بالفعل وإن لم يناسبهم؛ منوها بأن الفيس بوك يساعد في إختيار المحتوى المناسب من خلال إختيار المحتوى المفضل وبذلك يتم عرضه بشكل أكبر.