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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الحكومة لا تُلهي الناس عن الأزمة وتطلع المصريين على الوضع يوميًا

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحكومة المصرية مصرة على أن الأزمة الاقتصادية عالمية وليست مصرية، بينما الحكومة لم ولن تتوقف عن الكلام عن الأزمة، وهناك مؤتمرات مستمرة لمناقشة الأزمة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تطلع المصريين يوميًا على بيانات بخصوص الأزمة.

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وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة تطلع المصريين يوميًا على بيانات بخصوص الأزمة، من خلال طرح الحلول لتخطي الأزمة الاقتصادية وجهودها الحالية في مواجهتها، قائلا: "الحكومة لا تُلهي أحد عن تفاصيل الأزمة، ومبتلهيش الناس عن الأزمة".

 

لا يمكن لأحد تجاهل الأزمة الحالية

 

وتابع  الإعلامي إبراهيم عيسى، أن : "لا يمكن لأحد تجاهل الأزمة الحالية، والمشكلة الآن في المجتمع المصري لأنه يفتقد الرشادة والعقل الرشيد، وشايف أن في ناس بتفكر أنهم بيصرفوا اهتمام الشعب عن الأزمة من خلال انتاج قضايا أخرى.. محدش هيبعد عن الأزمة".

إبراهيم عيسى الحكومة الأزمة الاقتصادية الأزمة حديث القاهرة

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