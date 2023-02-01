رد فعل أحمد شوبير بعد تسجيل حسين الشحات الهدف الأول لـ الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بهدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مرمي أوكلاند سيتي بمونديال الأندية .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على أوكلاند سيتي بهدف نظيف".

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على أوكلاند سيتي بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات لكأس العالم للأندية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 46 ، عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول.

بدأ الأهلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.