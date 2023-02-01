قرار عاجل من المركزي السعودي بعد برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء

قرر البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم (الأربعاء) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

وتضمن قرار البنك المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذاً بالاعتبار لأهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

وكان المصرف المركزي الأمريكي رفع اليوم الأربعاء معدّل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي خلال عام لكنّها أقلّ من سابقتها، متوقّعًا زيادات إضافية مستقبلاً.