صدمة للجماهير..الزمالك لم يدفع رسوم تسجيل صفقاته والنادي لا يحق له القيد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لا يحق له قيد الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وتابع هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "الزمالك بعيد عن المديونية هو لم يسدد من الأساس رسوم تسجيل الصفقات، وهو ما عطل قيد الصفقات".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك حاول يحل المديونية لدى اتحاد الكرة، وقدم شيكات من أجل تسديد جزء وجدول المستحقات، ولكن الاتحاد رفض استلام الشيكات، وبالتالي تم غلق القيد ولا يحق للنادي بشكل رسمي قيد الصفقات".

واختتم: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حاول التدخل وأجرى اتصالات مع اتحاد الكرة، وطالبهم بمساعدة الزمالك بما يتوافق مع اللوائح، ولكن الأمر لم يفلح".