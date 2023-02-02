زيادة أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر| صور

شهدت أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية، وشملت الزيادات جميع فئاتها الأربعة المطروحة في السوق المصري.

تعتبر هيونداي النترا HD موديل 2023 من أشهر سيارات السيدان الموجهة للفئة الاقتصادية، وتمتلك شعبية كبيرة في مصر، وتحصر العلامة التجارية الكورية على إطلاق جيل جديد منها سنوياً.

هيونداي النترا HD موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

هيونداي النترا HD موديل 2023 الفئة الاولى أوتوماتيك بسعر 550,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2023 الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 560,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2023 الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 575,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2023 الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 585,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بجميع فئاتها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى محرك 4 سلندر، وقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

هيونداي النترا HD موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، فرامل ABS و EBD، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية، و 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.