تغييرات جديدة بخريطة أسعار سيارات سيترون في مصر| صور

شهدت أسعار سيارات العلامة التجارية الفرنسية سيتروين الفئة C زيادة سعرية جديدة لسيارات C3 و C4 و C5 اير كروس و C اليزيه زيادة سعرية جديدة تراوحت قيمتها من 30 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه، واختلفت الزيادات حسب الطراز.

سيترون C3 موديل 2023

سيترون C3 موديل 2023

جاءت السيارة سيترون C3 موديل 2023 سعة 1200 سي سي، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظلم جر أمامي.

سعر السيارة سيترون C3 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 589,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 669,000 جنيه

سيترون C4 موديل 2023

سيترون C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيترون C4 موديل 2023 سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

سعر السيارة سيترون C4 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 809,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 819,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 889,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 899,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية.

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 929,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,029,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,149,000 جنيه

سيترون سي اليزيه موديل 2023

سيترون سي اليزيه موديل 2023

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على محرك بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 10.8 ثانية.

سعر السيارة سيترون سي اليزيه موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 489,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 529,000 جنيه