مواصفات مذهلة.. أسرع 5 سيارات كهربائية في العالم 2023 | صور

تمثل السيارات الكهربائية عالية الأداء نقلة نوعية في عالم صناعة المحركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبرزت علامات تجارية جديدة عالمياً تتخصص في صناعة السيارات الكهربائية فقط مثل تسلا وريماك ولوسيد.

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً ما مجموعه 1887 حصانا، وعزما أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك النموذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومترا/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تستمد السيارة بينينفارينا باتيستا قوتها من منظومة محركات كهربائية تضخ قوة تصل الى 1877 حصانًا، ما يمكنها من الانطلاق بسرعة قصوى من وضع الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط، وتعتبر أول سيارة كهربائية خارقة بالكامل، وتتشارك الكثير من أجهزتها مع السيارة الخارقة ريماك ريماك نيفيرا.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2 مليون و 300 ألف دولار.

لوتس إيفيجا

لوتس إيفيجا

تعتبر السيارة لوتس إيفيجا أول سيارة كهربائية من شركة لوت البريطانية، وستتوفر بمنظومة دفع كهربائية هائلة اعتماداً على أربعة محركات خارقة يصل مجموع قوتها المولدة معاً الى 1973 حصانا أي 1471 كيلو واط، و عزم دوران يصل الى 1700 نيوتن / متر بنظام دفع رباعي للعجلات ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن أقل من 3 ثوان فقط و تبلغ سرعتها القصوى 320 كيلومتر / ساعة .

و يبلغ سعر سيارة لوتس Evija نحو 2.1 مليون دولار و تم اقتصار الإنتاج على 130 سيارة فقط .

تسلا روديستر

تسلا روديستر

حصلت السيارة تسلا روديستر على منظومة دفع رباعي تعتمد على 3 محركات كهربائية، وتصل قدرها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.1 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 400 ألف كيلومتر في الساعة حسب موقع تسلا الرسمي، وتتميز بقدرة دفع رباعي، ويصل مدى النطاق المقطوع بشحنة حدة الى 1000 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر تسلا روديتسر بـ 200 ألف دولار، ويبلغ سعر الإصدار limited-edition Founders Series نحو 250 ألف دولار .

لوسيد اير دريم

لوسيد اير دريم

تقدم لوسيد اير بأربع نسخ مختلفة، تأتي النسخة الأعلى قوة دريم ايديشن بـ 1080 حصانا، وزمن تسارع من 0 حتى سرعة 96 كيلومترا في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.5 ثانية، وسرعة قصوى 270 كيلومترا في الساعة، ومدى يصل الى 809.5 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

يبدأ سعر لوسيد اير دريم بـ 80 ألف دولار للنسخة الأولى، و 95 ألف دولار للنسخة الثانية، و 139 ألف دولار للنسخة الثالثة، و169 ألف دولار للنسخة الرابعة.