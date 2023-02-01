عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات مذهلة.. أسرع 5 سيارات كهربائية في العالم 2023 | صور

صدى البلد

تمثل السيارات الكهربائية عالية الأداء نقلة نوعية في عالم صناعة المحركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبرزت علامات تجارية جديدة عالمياً تتخصص في صناعة السيارات الكهربائية فقط مثل تسلا وريماك ولوسيد.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها من المنزل

تويوتا تُفجّر مفاجأة.. السيارات الكهربائية الأخطر على البيئة |تفاصيل

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً ما مجموعه 1887 حصانا، وعزما أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك النموذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومترا/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تستمد السيارة بينينفارينا باتيستا قوتها من منظومة محركات كهربائية تضخ قوة تصل الى 1877 حصانًا، ما يمكنها من الانطلاق بسرعة قصوى من وضع الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط، وتعتبر أول سيارة كهربائية خارقة بالكامل، وتتشارك الكثير من أجهزتها مع السيارة الخارقة ريماك ريماك نيفيرا.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2 مليون و 300 ألف دولار.

 

لوتس إيفيجا

لوتس إيفيجا

تعتبر السيارة لوتس إيفيجا أول سيارة كهربائية من شركة لوت البريطانية، وستتوفر بمنظومة دفع كهربائية هائلة اعتماداً على أربعة محركات خارقة يصل مجموع قوتها المولدة معاً الى 1973 حصانا أي 1471 كيلو واط، و عزم دوران يصل الى 1700 نيوتن / متر بنظام دفع رباعي للعجلات ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن أقل من 3 ثوان فقط و تبلغ سرعتها القصوى 320 كيلومتر / ساعة .

و يبلغ سعر سيارة لوتس Evija نحو 2.1 مليون دولار و تم اقتصار الإنتاج على 130 سيارة فقط .

 

تسلا روديستر 

تسلا روديستر 

حصلت السيارة تسلا روديستر على منظومة دفع رباعي تعتمد على 3 محركات كهربائية، وتصل قدرها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.1 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 400 ألف كيلومتر في الساعة حسب موقع تسلا الرسمي، وتتميز بقدرة دفع رباعي، ويصل مدى النطاق المقطوع بشحنة حدة الى 1000 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر تسلا روديتسر بـ 200 ألف دولار، ويبلغ سعر الإصدار limited-edition Founders Series نحو 250 ألف دولار .

لوسيد اير دريم

لوسيد اير دريم

تقدم لوسيد اير بأربع نسخ مختلفة، تأتي النسخة الأعلى قوة دريم ايديشن بـ 1080 حصانا، وزمن تسارع من 0 حتى سرعة 96 كيلومترا في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.5 ثانية، وسرعة قصوى 270 كيلومترا في الساعة، ومدى يصل الى 809.5 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

يبدأ سعر لوسيد اير دريم بـ 80 ألف دولار للنسخة الأولى، و 95 ألف دولار للنسخة الثانية، و 139 ألف دولار للنسخة الثالثة، و169 ألف دولار للنسخة الرابعة.

بينينفارينا باتيستا لوتس ايفيجا تسلا ريماك نيفييرا لوسيد آير دريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

إعلامي: الأهلي عقد جلسة مع نجم الزمالك لإقناعه بارتداء القميص الأحمر

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بـ 99 ألف جنيه.. سعر بيجو 406 في سوق المستعمل |صور

تويوتا تُفجّر مفاجأة.. السيارات الكهربائية الأخطر على البيئة |تفاصيل

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم جديد للقيادة الذاتية| صور

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

خطوة للإصلاح الشامل.. تحالف جديد يجمع رينو ونيسان

تبدأ من 20 ألف دينار.. 5 سيارات فاخرة في الكويت| صور

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها من المنزل

بداية من 170 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطة رومانسية بين أصالة وزوجها في ليلة صوت الأرض

عود ونوتة عزف.. مقتنيات الراحل طلال مداح فى حفل تكريم صوت الأرض

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

مواصفات مذهلة.. أسرع 5 سيارات كهربائية في العالم 2023 | صور

الخارجية التركية: استفزازات السويد هي من تعرقل انضمامها للناتو

في الاحتفال بشهر أصحاب البشرة السمراء.. بايدن: لن أتوقف عن القتال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي يلتقى بوزير دفاع كونغو الديمقراطية لبحث التعاون العسكري

من غير أدوية .. 7 طرق طبيعية للتخلص من ألم الأسنان

مسلسلات رمضان تستجيب لفنانين عانوا ماديا.. أبرزهم إحسان الترك مع محمد رمضان

فيديو

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي يلتقى بوزير دفاع كونغو الديمقراطية لبحث التعاون العسكري

"مستر سموحة التوب والباقي كنتالوب".. معلم يرقص مع طلابه على البحر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ