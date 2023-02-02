مروان عطية: نطمح في الوصول لأبعد نقطة بكأس العالم

أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مواجهة أوكلاند سيتي كانت صعبة للغاية، ولكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تحقيق فوز كبير ومستحق بثلاثية نظيفة.

وقال مروان في تصريحات عقب المباراة: «نهدي هذا الفوز للجماهير التي تقف خلفنا دائمًا. المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا أن نتخطاها ونتأهل للدور المقبل. سياتل ساوندرز الأمريكي سيكون صعبًا جدًّا والمباراة لن تكون سهلة».

وتابع: «نسعى بقوة لتقديم مستويات مشرفة للأهلي في كأس العالم للأندية. لم نأت إلى المغرب لكي نكتفي بالتمثيل المشرف ولكن طموحنا أن نلعب المباراة النهائية وأن نفوز باللقب. البداية كانت من مباراة أوكلاند وسنفكر من الغد في المباراة المقبلة».

اختتم مروان حديثه مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير للغاية لمشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه بمثابة حلم كبير تحقق له ويأمل في أن يواصل الإنجازات مع الفريق.