جاءت في توقيت مناسب.. كرم جبر يعلق على زيارات الرئيس السيسي الخارجية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن رحلة الرئيس السيسى خلال الست أيام جاءت في توقيت مناسب للغاية واللقاءات استمرت بها طوال الـ 24 ساعة، حيث و 4 مؤتمرات صحفية.



وأضاف "كرم جبر" خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” أن زيارات الرئيس شملت أيضا توقيع 11 مذكرة تفاهم ولقاءات مع رجال أعمال بما يعادل 16 ساعة متصلة يوميا.

ولفت إلى أن زيارات الرئيس جاءت في فى توقيت مهم لتوثيق العلاقات الاقتصادية وإيجاد مظلة سياسية للاستثمارات والمشروعات.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس لـ الهند شغلت الصحافة الهندية بشكل كبير، متابعا: الرئيس السيسي يعتمد على تعدد العلاقات وتوطيدها على مستوى العالم.